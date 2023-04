Berliner Tennis-Turnier mit prominentem Teilnehmerfeld Das WTA-Turnier in Berlin hat prominente Gesichter für sich gewinnen können. Bei der Veranstaltung vom 17. bis 25. Juni nehmen die Weltranglisten-Fünfte Caro... dpa

Berlin -Das WTA-Turnier in Berlin hat prominente Gesichter für sich gewinnen können. Bei der Veranstaltung vom 17. bis 25. Juni nehmen die Weltranglisten-Fünfte Caroline Garcia, die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova und Tokio-Olympiasiegerin Belinda Bencic teil, wie die Organisatoren am Freitag mitteilten. Das im Steffi-Graf-Stadion in Berlin-Grundewald stattfindende Rasen-Turnier ist mit 850.000 US-Dollar dotiert.