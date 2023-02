Berliner Volleys im Pokalfinale Die Berlin Volleys wollen ihrem Briefbogen einen weiteren Titel hinzufügen. „Meine Mannschaft mag diese Alles-oder-Nichts-Spiele“, sagt Volleys-Trainer Cedri... dpa

ARCHIV - Trainer Cedric Enard von den Berlin Volleys gestikuliert. Tom Weller/dpa/Archiv

Berlin -Die Berlin Volleys wollen ihrem Briefbogen einen weiteren Titel hinzufügen. „Meine Mannschaft mag diese Alles-oder-Nichts-Spiele“, sagt Volleys-Trainer Cedric Enard vor der elften Teilnahme der Volleys am deutschen Volleyball-Pokalfinale, das bisher fünf Mal gewonnen wurde. Gegner in Mannheim sind am Sonntag (14.00 Uhr) die SWD powervolleys Düren, derzeit Tabellenvierter der Bundesliga.