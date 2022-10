Berlins Fiore: „Sind mit erhobenem Haupt vom Eis gegangen“ Die Eisbären Berlin zeigen trotz der 1:3-Niederlage im Test gegen San Jose, dass sie mit einem NHL-Team mithalten können, und hoffen nun auf einen Schub für ... dpa

Giovanni Fiore (r) jubelt mit Teamkollegen nach einem Treffer. Andreas Gora/dpa

Berlin (dpa/bb) – -Die Eisbären Berlin gehen nach ihrer beachtlichen Leistung beim 1:3 gegen die San Jose Sharks gestärkt an die nächste Aufgabe. „Natürlich gibt uns das einen Schub“, sagte Angreifer Giovanni Fiore, der am Dienstagabend zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung gegen das Starensemble aus der National Hockey League (NHL) getroffen hatte. „Es steigert das Selbstvertrauen, wenn man in der Lage ist, mit solchen Spielern mitzuhalten. Wir sind mit erhobenem Haupt vom Eis gegangen.“