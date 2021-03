Berlin - Am Freitag ist sie bei vielen Berliner Sportfreunden immer noch groß, die – ja was eigentlich? Enttäuschung? Entrüstung? Wut? Besorgnis? Fassungslosigkeit? Von allem etwas ist bei Torsten Mattuschka herauszuhören, dem Co-Trainer der VSG Altglienicke. „Die Situation gerade ist brutal für die Kiddies. Brutal beschissen“, sagt der ehemalige Union-Profi laut vernehmlich ins Handy: „Ich weiß ja, wie ich am Rad gedreht hätte, wenn ich nicht das hätte tun dürfen, was ich am meisten liebe und am besten kann: Fußball spielen.“

Dass ab kommenden Montag überall in Deutschland Sport im Freien mit bis zu fünf Personen aus bis zu zwei Haushalten kontaktfrei erlaubt ist und ebenfalls im Freien maximal 20 Kinder bis 14 Jahren Sport treiben dürfen - nur eben in Berlin die 13- und 14-Jährigen nicht, begreift niemand. Auch Friedhard Teuffel nicht, der Direktor des Landessportbundes (LSB) sagt: „Diese Altersgruppe benötigt genau dieselben Bewegungsangebote. Vielleicht sogar noch dringender, weil sie bisher noch keinen Präsenzunterricht hatte.“

Berlins Amateurfußball ist auf politischer Ebene schlecht vertreten

Mirko Schubert hat keine Antwort auf die Fragen, die der Berliner Senat mit seiner Verordnung vom Donnerstag aufgeworfen hat. Fragen, die Eltern, Trainer und auch die Kinder ihm stellten. Schubert ist Vorsitzender der Jugendfußball-AG Pankow und stellvertretender Jugendleiter beim SV Blau-Gelb in Weißensee, er findet den Amateurfußball auf politischer Ebene sehr schlecht vertreten, vor allem die Jugendlichen und Ehrenamtlichen, die den Berliner Sport tragen und ausmachen.

„Es reicht nicht, wenn Bernd Schultz als Präsident des Berliner Fußball-Verbandes sagt, wir hätten uns da andere Regelungen gewünscht. Was er sagt, ist so weichgespült. Da lachen alle drüber. Er müsste einfach auf den Tisch hauen.“ Schubert moniert, dass der Sport überhaupt in Berlin nicht angemessen repräsentiert wird, dass es keinen Sportsenator gibt, der die Belange vehement vertritt. „Wir haben hier einen Staatssekretär, der die Anliegen des Sports auf dem Zettel des Innensenators unterbringen muss. Wenn der dann mit dem Bürgermeister am Tisch sitzt, ist bei der Vielfalt all seiner Themen der Zettel mit dem Sport in seiner Tasche längst hinter der Stullenbüchse verschwunden.“ Tatsächlich war in all den Monaten der Pandemie von Sport-Staatssekretär Aleksander Dzembritzki öffentlich eher wenig zu hören.

Auch beim Berliner LSB haben sie von der Senatsverwaltung nichts gehört, hat niemand um Expertise für die Verordnung nachgesucht. Dabei hätte Friedhard Teuffel einiges zu erzählen gehabt. Zum Beispiel dies: „Ab 14 Jahren beginnt eine kritische Phase, in der sich entscheidet, ob die Jugendlichen dem Sport treu bleiben oder abspringen“, sagt der LSB-Direktor. Diejenigen, die sich abwenden, kommen so schnell nicht wieder, diese Erfahrung haben alle Sportvereine gemacht.

Die Experten vom LSB hätten der Senatsverwaltung auch von einschlägigen Untersuchungen berichten können, die besagen: „Das Ansteckungsrisiko bei Sport im Freien ist sehr überschaubar.“ So fasst es Teuffel zusammen. Eine der ersten Studien legte der niederländische Fußball-Verband (KNVB) vor. Demnach erwiesen sich die Kontaktzeiten auf dem Spielfeld als zu kurz, um eine Infektion zu übertragen. Im Dezember kam die Universität Berkeley nach Auswertung von zwölf internationalen Studien ebenfalls zu dem Schluss, dass das Ansteckungsrisiko an frischer Luft sehr gering ist.

„Wir hoffen, dass in der nächsten Berliner Verordnung die Altersbeschränkung bei den Jugendlichen auf 18 Jahre hochgesetzt wird“, sagt Teuffel. Zwischenzeitlich kursierten Berichte, dass Brandenburg diesen weitreichenden Schritt schon jetzt gehen würde. Doch auch die Altersgrenze 14 macht das benachbarte Bundesland attraktiv für den Fußballnachwuchs aus der Hauptstadt.

VSG-Coach Mattuschka fürchtet, dass die Randberliner Vereine wie schon am Ende des ersten Lockdowns Mitglieder an die Klubs in Brandenburg verlieren. „Ein 14-jähriger Berliner fährt dann halt rüber ins Nachbar-Bundesland und spielt dort Fußball“, sagt Mattuschka. Er ist sich sicher, dass den Sportvereinen „durch den Lockdown viele Kinder genommen werden, die man jetzt alle daheim an der Playstation oder am Handy wiederfindet. Das ist eine Katastrophe, wie mit der Generation von jungen Menschen umgegangen wird“.