Bernstein fordert Dialog zwischen Fans und Polizei Die Konflikte zwischen Polizei und Fußball-Fans benötigen laut Hertha-Präsident Bernstein eine Kultur des Verständnisses. Der frühere Ultra hofft auch auf Lö... dpa

Berlin -Präsident Kay Bernstein von Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat mehr Verständnis im Konflikt zwischen Fußball-Fans und den Gesetzeshütern gefordert. „Wie oft haben wir gesagt: Lasst uns doch mal miteinander darüber reden. Wir erklären Euch, wie so ein Fan auswärts ankommt und wie er sein Wochenend-Erlebnis „Auswärtsspiel“ für sich wahrnimmt“, sagte der frühere Ultra der Deutschen Presse-Agentur, „und wie sehr es wirkt, wenn keine Empfangskultur am Bahnhof steht, sondern eine Kultur: „Eigentlich wollen wir Euch hier nicht. Wir packen Euch in einen Kessel und Ihr geht mal schnell wieder nach Hause“.“