Berrettini und Ruud erste Viertelfinalisten der US Open Matteo Berrettini und Casper Ruud haben als erste Tennisspieler das Viertelfinale der diesjährigen US Open in New York erreicht und treffen dort im direkten ... dpa

Der Italiener Matteo Berrettini hat sich mit 3:6, 7:6 (7:2), 6:3, 4:6 und 6:2 gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina durchgesetzt. Julia Nikhinson/AP/dpa

New York -Matteo Berrettini und Casper Ruud haben als erste Tennisspieler das Viertelfinale der diesjährigen US Open in New York erreicht und treffen dort im direkten Duell aufeinander.