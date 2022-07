Blumenkränze im Mittelkreis, bewegende Trauerworte vom früheren „Tagesschau“-Sprecher Jo Brauner und eine in Schwarz gehaltene Choreografie – das hoch emotionale Gedenken an Uwe Seeler überstrahlte die Niederlage des Hamburger SV im ersten Spiel nach dem Tod des Fußball-Idols. „Uuuuwe Seeler, du bist der beste Mann“, sangen die Fans immer wieder.

Trauer für Uwe Seeler überwiegt bei Niederlage des HSV

Der Zweitligist verpasste in außergewöhnlicher Atmosphäre vor 54.500 Zuschauern im Volksparkstadion beim 0:1 (0:0) gegen Hansa Rostock nach einem bitteren Gegentreffer in der Nachspielzeit zwar einen Erfolg für „Uns Uwe“ – doch das war drei Tage nach dem Ableben der größten Klublegende im Alter von 85 Jahren ziemlich nebensächlich. Die Trauer um den so beliebten Volkshelden überwog.

„Ich finde es schön, wie das ganze Stadion, alle Hamburger und Fußball-Deutschland Uwe Seeler gehuldigt haben“, sagte HSV-Kapitän Sebastian Schonlau bei Sky: „Daran sieht man, was er für ein großer Sportler und Mensch war. Natürlich wollten wir das erste Spiel ohne ihn gewinnen.“

Viele der schwarz gekleideten Anhänger waren vor dem Spiel noch zum Bronze-Fuß des einstigen Mittelstürmers vor dem Stadion gepilgert und hatten Blumen niedergelegt, Kerzen angezündet. Die Vorstände des HSV und von Hansa Rostock stellten Blumenkränze auf den Rasen. „Uns Uwe – loyal und bescheiden, der Größte aller Zeiten“, stand auf einem großen Plakat auf der Nordtribüne.

„Dass es eine besondere Situation ist, ist ganz klar“, sagte Hamburgs Trainer Tim Walter vor dem Anpfiff bei Sky: „Wir versuchen unser Bestes zu geben. Das wäre ihm wichtig gewesen.“

Die Profis der Gastgeber betraten den Rasen mit einem speziellen Seeler-Trikot – nur „UNS UWE“ stand auf der Brust. Beide Teams versammelten sich zu der Schweigeminute gemeinsam hinter einem Plakat, bevor sie sich während der umkämpften Partie auf Augenhöhe nichts schenkten. Hansa erarbeitete sich dabei in der zweiten Hälfte gute Chancen, Robert Glatzel verpasste für den HSV in der 84. Minute die Führung, ehe Kevin Schumacher (90.+4) traf.

Aufsteiger 1. FC Magdeburg mit erstem Sieg

Die besonderen Momente in Hamburg prägten das Zweitliga-Geschehen vom Wochenende, doch auch in weiteren Partien ging es emotional zu – allerdings aus sportlichen Gründen. Der 1. FC Nürnberg setzt sich im hitzigen 269. Franken-Derby vor 41.204 Zuschauern gegen den Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth mit 2:0 (1:0) durch. Neuer Spitzenreiter ist Jahn Regensburg nach dem 3:0 (1:0) bei Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld und bleibt damit weiter ohne Gegentor. Aufsteiger 1. FC Magdeburg zitterte sich beim Karlsruher SC nach einer 3:0-Führung zum knappen 3:2-Sieg.