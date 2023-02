„Bewegt alle“: Sandro Schwarz in Kontakt mit Dynamo Moskau Trainer Sandro Schwarz von Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat auch ein Jahr nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine den Kontakt zu seinem ehemaligen Verein Dyn... dpa

Berlin -Trainer Sandro Schwarz von Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat auch ein Jahr nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine den Kontakt zu seinem ehemaligen Verein Dynamo Moskau nicht abbrechen lassen. „Mit vielen Menschen telefoniere ich, es werden SMS geschrieben“, sagte Schwarz auf einer Pressekonferenz am Donnerstag, „es bewegt alle und es ist nicht weit von uns entfernt.“ Schwarz trainierte Dynamo Moskau von 2020 bis 2022 und blieb nach Kriegsbeginn noch 88 Tage in der russischen Hauptstadt.