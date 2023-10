BFC Dynamo im Berliner Pokal bei Tasmania: Achtung vor den Ex-Kollegen

Beim BFC Dynamo läuft die Torproduktion in der Regionalliga Nordost derzeit auf Hochtouren. Am Sonntag ist die Mannschaft aus Hohenschönhausen in der dritten Runde des Berliner Pokals bei den Oberliga-Fußballern des SV Tasmania im Neuköllner Werner-Seelenbinder-Sportpark zu Gast (Spielbeginn: 14 Uhr). Und Rufat Dadashov, Dynamos Top-Torjäger, sagt: „Klar spielen die eine Liga unter uns, aber Achtung: Tasmania hat schon mal drei gute Spieler, die früher bei uns gespielt haben!“

Er meint damit Philip Schulz, den langjährigen Dynamo-Motor im defensiven Mittelfeld des BFC, der im Team und bei den Fans sehr beliebt war und im Januar dieses Jahres ebenso zu Tasmania wechselte wie Flügelstürmer Darryl Geurts. Und er meint den früheren BFC-Innenverteidiger Rico Steinhauer, der den BFC schon vor längerer Zeit verließ und inzwischen Vizekapitän bei Tasmania ist.

Tasmanias Sportlicher Leiter hofft auf ein Tor von Philip Schulz

„Alle drei gehören bei uns zu den absoluten Leistungsträgern“, sagt Tasmanias Sportlicher Leiter Elvir Cocaj. Schulz (31) hatte sich zu Beginn des Jahres für viele überraschend vom BFC verabschiedet – weil er Vater wurde und weil er eine Ausbildung bei der Polizei begann. Wie schade die Teamkollegen bei Dynamo seinen Weggang fanden, zeigten sie, als sie kurz darauf im Spiel gegen Lichtenberg 47 nach dem Führungstreffer sein Trikot mit Namenszug und der Rückennummer sieben in die Höhe hielten.

„Philip Schulz hat noch immer hohe Ambitionen, aber er hat sich für den Beruf entschieden, der Zeit in Anspruch nimmt“, sagt Cocaj. Tasmanias Sportdirektor kann sich noch gut an eine Partie im Frühjahr 2020 erinnern, als der BFC Dynamo das Landespokal-Viertelfinale gegen Tasmania mit 1:0 gewann. Der damalige BFC-Trainer Christian Benbennek hatte Schulz als Joker in der 80. Minute eingewechselt. Drei Minuten später erzielte der den Siegtreffer. „Ich hoffe, dass es am Sonntag andersherum läuft“, meint Cocaj.

Gleichzeitig weiß er: „Dynamo hat dieses Jahr eine sehr starke, sehr schlagkräftige Truppe. Wir wollen sie ärgern. Und möglichst in die nächste Runde einziehen. Im Pokal heißt das Ziel für jeden Regionalligisten und jeden Oberligisten immer: Finale.“

Nach der Kooperation mit Blau-Weiß 90 verlief die Oberliga-Saison für den SV Tasmania bisher durchschnittlich. Nach neun Spieltagen liegt das Team von Trainer Damir Bektic mit 14 Punkten auf Tabellenplatz fünf. Die Mannschaft brauche noch Zeit, sich zu entwickeln, meint Cocaj. Gerade wird der Seelenbinder-Sportpark renoviert.

Trainer Dirk Kunert lässt sein Team in Bestbesetzung antreten

Während sich die Spieler am Sonntag links im alten Kabinentrakt umziehen, wird rechts schon erneuert. Danach soll das Stadion viertligatauglich gemacht werden – mit Flutlicht, neuer Tribüne und Fangzaun. „Die Kooperation mit dem Sport- und Bezirksamt Neukölln läuft sehr gut“, sagt Cocaj. Wenn das Stadion fertig ist, will Tasmania fertig für den Aufstieg sein.

Aber das ist Zukunftsmusik. Jetzt richtet sich der Fokus erst mal auf die Pokalpartie am Sonntag, zu der Cocaj 1000 Zuschauer oder mehr erwartet. BFC-Trainer Dirk Kunert weiß um die Stärke des Oberligisten und wird, anders als zuletzt beim 11:0 gegen den Kreisligisten VfB Friedrichshain, im Seelenbinder-Sportpark ein Team in Bestbesetzung auf den Platz schicken.