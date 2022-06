Überraschende Entscheidung beim BFC Dynamo: Drei Tage nach dem verpassten Aufstieg in die Dritte Liga beginnen in Hohenschönhausen die Aufräumarbeiten mit der Trennung vom Trainer: Die Weinrot-Weißen verabschiedeten Christian Benbennek mit sofortiger Wirkung. „Wir bedanken uns bei Christian Benbennek für eine tolle Zeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, erklärt der BFC in einer Meldung am Dienstag.

Weiter heißt es: „Auf dem Fundament dieser erfolgreichen Saison wollen wir aufbauen und die nächsten Schritte gehen. Der BFC Dynamo wird in den kommenden Tagen mit dem Großteil der Mannschaft die bestehenden Verträge verlängern und die Saisonvorbereitung dazu nutzen, um mit einem neuen Trainer entsprechende Impulse zu setzen. Der Fokus liegt dabei auf der Weiterentwicklung der Mannschaft, der Flexibilisierung im taktischen Bereich sowie der Integration neuer Spieler.“

Erste Zweifel an Benbennek im Frühling

Benbennek hatte am 1. Juli 2019 den Verein übernommen. In der wegen Corona abgebrochenen Saison 19/20 sowie der Serie von nur elf Spielen 20/21 nahm er einen ganz langen Anlauf für die vergangene Saison. Als Spitzenreiter vom fast ersten Spieltag an wuchs unter Benbennek der Glaube an das große Ziel.

Doch in diesem Frühling kamen dann Zweifel auf. Ausgerechnet in der entscheidenden Saisonphase kam dem BFC die Souveränität abhanden. Die Siege wurden knapper, die Erfolge glücklicher. Benbennek, der beim BFC eigentlich mit einem starken Schnitt von 1,92 Punkten pro Spiel überzeugte, bekam den Negativtrend nicht wirklich in den Griff. Er machte mit seinem Team die gefühlt ewig sichere Meisterschaft erst am letzten Spieltag fix.

Auch in den Aufstiegsspielen gegen Oldenburg, insbesondere im Hinspiel, vermissten die Bosse die ordnende Hand von der Bank, den starken Coach, der seinem Team auch in kniffligen Situationen helfen kann.

Benbennek wurde vom Rauswurf offenbar kalt erwischt, erklärte nach dem verpassten Aufstieg noch: „Ich habe den Verantwortlichen schon vorher gesagt, dass ich gern bleiben würde. Es ist auch alles besprochen. Es ist nur noch nicht unterschrieben, weil wir erst diese beiden Spiele bestreiten wollten.“

Stattdessen startet der BFC nun ohne Benbennek, der einen Vertrag bis 30. Juni 2022 hatte, den Neuanfang. Oberste Priorität hat die Suche nach einem neuen Coach.