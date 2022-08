Der BFC kämpft weiter um den Erhalt und Ausbau des Sportforums. Nur weil Dynamo nicht aufgestiegen ist, heißt das nicht, dass dem Klub das Thema egal geworden ist. Woche für Woche erinnert eine Zaunfahne der Fans mit der Aufschrift „Sportforum bleibt“ daran, dass die Stadionfrage noch immer aktuell ist. Nun bekommt der BFC prominente Unterstützung aus der Berliner Politik. Kai Wegner, Landesvorsitzender der CDU und derzeit Oppositionsführer im Abgeordnetenhaus, stattete den Weinrot-Weißen einen Besuch ab.

Offiziell, um sich vor allem über die Jugendarbeit von Dynamo zu informieren, wo sich derzeit 24 Jugendteams im Nachwuchszentrum unter der Leitung von Sven Franke tummeln. Besonders das zwölf Jahre alte Kita-Projekt der Dynamos, bei dem Kleinkinder aus ihren Krippen abgeholt und zum Sport gebracht werden, hatte es Wegner, der früher selber beim SC Staaken kickte, angetan.

Einladung zur Diskussion über das Sportforum

Natürlich kam bei dem Rundgang auch das Thema Drittligatauglichkeit des Sportforums zur Sprache. „Das ist hier ist ein Juwel für die Stadt. Das muss erhalten bleiben“, sagte Wegner mit Blick auf die Gesamtanlage – zu der auch das Stadion gehört.

Das Land, gab Wegner zu, habe, egal unter welcher Regierung, jahrelang versäumt, seine Sportstätten herzurichten. Bis der Jahnsportpark zukunftstauglich ist, wird noch viel Wasser die Spree runterfließen.

Privat Kai Wegner , Sven Wegner und Martin Pätzold beim Besuch des Sportforums.

So lange darauf zu setzen, dass kein Berliner Klub in Liga drei aufsteigt, wäre grob fahrlässig. Und für einen Bruchteil des Geldes, das in den Jahnsportpark investiert werden soll, könnten in Ost (Sportforum) und West (Mommsenstadion) zwei drittligataugliche Spielstätten hergestellt werden. Eine Eigenbeteiligung hatte der BFC ja in Aussicht gestellt.

Dynamo wieder aus dem Sportforum zu vertreiben, wäre kontraproduktiv. Für die Jugendteams ist es ein Motivationsfaktor, ihren Vorbildern im Regionalligateam nahe sein zu können. Jede erste Mannschaft ist der Motor eines Vereins. Klubs ziehen ihre Stärke aus lokalen Wurzeln. Wegner hörte sich die Argumente aufmerksam an, warnte jedoch davor, den Jahnsportpark gegen andere Spielstätten auszuspielen.

Dass es bei dem Besuch um mehr als reine Oppositionsarbeit oder Parteiwerbung geht, zeigt eine Initiative des Lichtenberger CDU-Vorsitzenden Martin Pätzold, auf dessen Einladung Wegner zum BFC gekommen war. Pätzold trommelte die sportpolitischen Sprecher von SPD, CDU, Grünen und FDP sowie Sport-Staatssekretärin Nicola Böcker-Giannini zusammen, um Ende des Monats einen Runden Tisch zu veranstalten, bei dem es auch um die Zukunft des Sportforums gehen soll.