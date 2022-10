BHC-Damen feiern „schönen Hinrunden-Abschluss“ gegen Bremen Nach den Herren haben auch die BHC-Damen ihr letztes Hinrunden-Spiel in der Feldhockey-Bundesliga gewonnen. Damit untermauerte das Team seine Ambitionen auf ... dpa

ARCHIV - Zwei Spieler kämpfen mit den Hockeyschlägern um den Ball. rchiv Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/A

Berlin -Die Damen des Berliner HC haben sich siegreich in die Winterpause der Feldhockey-Bundesliga verabschiedet. Das Team von Trainer Tin Matković setzte sich am Samstag mit 3:1 (1:1) gegen den Aufsteiger Bremer HC durch. Damit festigten die Berlinerinnen ihren vierten Platz in der Staffel B, der zur Qualifikation für das Playoff-Viertelfinale berechtigt. „Die Mannschaft hat sich an unseren Spielplan gehalten. Das war ein schöner Hinrunden-Abschluss“, resümierte Matković, dessen Team die erste Saisonhälfte mit vier Siegen und drei Unentschieden aus elf Partien beendete.