BHC-Herren erreichen Hallen-Endrunde, Damen ausgeschieden Als einziges Berliner Team haben die BHC-Herren den Sprung ins FinalFour der Hallenhockey-Bundesliga geschafft. Die Wespen-Herren sowie die Damen beider Club... dpa

Berlin -Die Herren des Berliner HC stehen zum dritten Mal in Serie im FinalFour der deutschen Hallenhockey-Meisterschaft. Der in dieser Saison noch unbesiegte Staffelsieger der 1. Bundesliga Ost setzte sich am Samstag im Viertelfinale mit 7:6 (4:2) gegen den Südzweiten TSV Mannheim Hockey durch. Den Siegtreffer im heimischen Cole-Sports-Center markierte Liam Holdermann in der Schlussminute.