BHC-Herren verlieren Hockey-Halbfinale gegen Alster Die Herren des Berliner HC haben den dritten Finaleinzug in Serie verpasst. Der Sieger der 1. Bundesliga Ost verlor am Samstag das Halbfinale der deutschen H... dpa

ARCHIV - Eine Strafecken-Rausgabe beim Hallen-Hockey. Jonas Walzberg/dpa/Archivbild

Frankfurt/Main -Die Herren des Berliner HC haben den dritten Finaleinzug in Serie verpasst. Der Sieger der 1. Bundesliga Ost verlor am Samstag das Halbfinale der deutschen Hallenhockey-Meisterschaft in Frankfurt/Main mit 6:7 (1:2) gegen den Club an der Alster. Die Entscheidung markierte Tom Stroink (60. Minute) 39 Sekunden vor dem Ende.