„Beste Woche ever“: Roman Rees und das deutsche Team glänzen in Kontiolahti

Selbst von seinem leeren Tank ließ sich Roman Rees nicht stoppen. „Ich wurde nicht richtig warm und habe mich läuferisch leer gefühlt“, sagte der derzeit beste deutsche Biathlet am Sonntagnachmittag – für die nächste Top-Platzierung reichte es in Kontiolahti trotzdem.

Auch ohne den nächsten Podestplatz untermauerten Rees und Co. in der Verfolgung ihre bemerkenswerte Frühform. Die deutschen Frauen um Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick müssen hingegen weiter auf ihr erstes Einzel-Treppchen des Winters warten.

Rees bestätigte seine beeindruckende Verfassung nach Rang drei im Sprint als Fünfter des Jagdrennens. „Auch wenn ich mich nicht topfit fühle, bin ich konkurrenzfähig“, sagte er der ARD: „Das gilt auch für die ganze Mannschaft und zeigt, dass wir einiges richtig gemacht haben.“ Für ihn war es „ganz klar meine beste Woche ever“.

Ähnlich ging es bei den Frauen Anna Weidel und Sophia Schneider, die im Sprint mit ihren persönlichen Bestleistungen als Fünfte und Achte die DSV-interne Norm für die Heim-WM in Oberhof (8. bis 19. Februar) knackten. „Damit habe ich wirklich nicht gerechnet, es fühlt sich einfach richtig gut an“, sagte Schneider strahlend. Weidel war von sich selbst „brutal überrascht“.

Dass sie sich im Verfolger, in dem Weidel 17. und Schneider 23. wurden, nicht weiter steigern konnte, war verschmerzbar. Vanessa Voigt verbesserte sich auf Rang acht.

Weniger Anlass zur Freude hatte Herrmann-Wick, die wenig zu dem von Schneider erhofften „deutschen Zug“ am Sonntag beitragen konnte. Im Sprint konnte sie mit Rang sechs noch gut leben, doch vier Schießfehler reichten tags darauf nur zum 16. Platz – zu wenig für die eigenen Ansprüche. „Die Null kommt irgendwann“, hatte sie noch am Tag zuvor trotzig angekündigt.

Rees schoss sie bereits: Nach einer fehlerfreien Vorstellung bestieg er zum zweiten Mal in einem Weltcup-Einzelrennen das Podest. Zuvor war der 29-Jährige im Einzel hauchdünn von einem anderen aufstrebenden DSV-Skijäger vom Treppchen gestoßen worden: David Zobel, der auch im Sprint und im Verfolger als Neunter und Achter glänzte. Seinen eigenen „Flow“ will Zobel nach Hochfilzen mitnehmen, wo es schon am Donnerstag weitergeht.

Die Deutschen knüpften am Abschlusswochenende an ihre geschlossene Teamleistung an. Neben Rees und Zobel stach auch Justus Strelow heraus, der nach einer „harten Woche“ am Sonntag mit Rang zwölf sein bestes Weltcup-Ergebnis erreichte. Mit den Rängen drei und fünf im Gesamtweltcup nach Kontiolahti für Rees und Zobel hätten vor der Saison wohl selbst die kühnsten Optimisten nicht gerechnet. Die überragenden Norweger Johannes Thingnes Bö und Sturla Holm Laegreid bewegen sich derzeit in einer eigenen Liga, doch dahinter sind die Deutschen mittendrin im Kampf ums Treppchen.