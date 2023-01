Zwei dritte Plätze als Mutmacher: Deutsche Staffeln mit guten WM-Aussichten

Die zweimalige Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier hat bei den Heim-Weltmeisterschaften in Oberhof vor allem die Staffeln auf dem Zettel. „Ich habe das Gefühl, dass da viel möglich ist. Dort ist der Anspruch, aufs Podest zu laufen und Medaillen zu gewinnen. Und das haben sie drauf“, sagte die 29-Jährige am Rande des Weltcups in Antholz.

In Südtirol waren bei der WM-Generalprobe sowohl die Damen als auch die Herren auf Rang drei gelaufen und hatten damit ihre Mitfavoritenstellung auf eine Medaille untermauert. Die Schützlinge von Bundestrainer Mark Kirchner standen in allen vier Saisonrennen auf dem Podest. Die Damen waren am Sonntag in Südtirol sogar ohne ihre Nummer eins Denise Herrmann-Wick konkurrenzfähig, die wie abgesprochen das Rennen ausließ.

Die Einzel-Olympiasiegerin, die in Antholz die Verfolgung gewann und damit ihre zur Weltmeisterschaft aufsteigende Form eindrucksvoll unter Beweis stellte, ist für Dahlmeier die größte deutsche Medaillenhoffnung. „Ihr traue ich das natürlich zu, Denise hat das läuferische Vermögen, dass sie nicht auf die Fehler der anderen hoffen muss“, sagte Dahlmeier, die 2017 bei der WM in Hochfilzen fünfmal Gold und einmal Silber gewann.

Norwegische Dominanz um Superstar Johannes Thingnes Bö

Bei den Männern sieht es aus deutscher Sicht zwar etwas anders aus. Aber: Auch Benedikt Doll und Roman Rees könnten ein Wort mitreden, wenngleich die Norweger um Superstar Johannes Thingnes Bö eine außergewöhnliche Mannschaftsstärke haben. Der interne Anspruch, in jedem Rennen unter die Top sechs zu kommen, sei realistisch, sagte die 29-jährige Dahlmeier.

Eine frühere Teamkollegin ist dagegen das Sorgenkind in der deutschen Mannschaft und hat am Montag eine Entscheidung über die Heim-WM hinaus getroffen: Franziska Preuß muss nach ihren gesundheitlichen Problemen der vergangenen Monate ihre Saison vorzeitig beenden. Die frühere Gesamtweltcupdritte hatte vor Weihnachten zwar die Norm für den Saison-Höhepunkt geschafft, kam aber nach einem weiteren Rückschlag über den Jahreswechsel beim Comeback in Antholz nicht über die Plätze 38 und 34 hinaus.

„Nach den beiden Rennen in Antholz bin ich für mich zum Entschluss gekommen, dass ich die Saison frühzeitig beenden werde. In meiner aktuellen gesundheitlichen Verfassung bin ich einfach nicht in der Lage, die Leistungen zu bringen, die notwendig wären, um unserem Team bei der WM in Oberhof zu helfen“, sagte die 28-Jährige und sprach von der schwersten Entscheidung ihrer Karriere.

Sie wolle mit der Pause „sowohl körperlich als auch mental wieder zu Kräften kommen. Denn diese ständigen krankheitsbedingten Rückschläge und der damit verbundene Kampf sind über einen so langen Zeitraum unheimlich kräftezehrend und nicht so einfach zu verarbeiten.“ Ein Karriereende schloss sie vorerst aus.

Die Heim-WM in Oberhof beginnt am 8. Februar.