Biden antwortet Rutte: „Voetbal“ statt Soccer

Den Haag -Das scherzhafte Twitter-Duell zwischen US-Präsident Joe Biden und dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte geht in die nächste Runde.

Nachdem Rutte das 3:1 der Elftal mit dem Tweet „Sorry Joe, football won“ („Sorry Joe, der Fußball hat gewonnen.“) gefeiert hatte, gratulierte nun sein US-Amtskollege mit einer Gratulation. „Genau genommen, sollte es nicht "voetbal" heißen? Scherz beiseite: Gratulation an dein Team und dein Land, Mark. Rückspiel in Neuseeland“, schrieb Biden. Die USA und die Niederlande treffen bei der Fußball-WM der Frauen im nächsten Jahr in der Gruppe E aufeinander.

Vor dem Achtelfinale in Katar hatte Biden ein Video verbreitet, in dem er einen Ball des US-Kapitäns Tyler Adams annimmt und dazu sagt: „It's called soccer, go USA!“ („Man nennt das Soccer, los USA!“).