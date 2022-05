Lobt Liverpool-Trainer Jürgen Klopp: Oliver Bierhoff. Federico Gambarini/dpa

Marbella - DFB-Direktor Oliver Bierhoff erwartet ein „wunderschönes“ Champions-League-Finale zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid.

„Normalerweise ist Liverpool für mich favorisiert“, sagte der 54-Jährige im Nationalmannschaft-Trainingscamp in Marbella. Das liegt für ihn auch am Trainer: „Es ist schon immer wieder beeindruckend, wie Jürgen Klopp es schafft, seine Mannschaft anzufeuern und mit höchstem Tempo den Gegner unter Druck zu setzen.“

Bierhoff sieht am Samstag (21.00 Uhr) in Paris aber auch sehr gute Titelchancen für Rekordsieger Real Madrid. „Bei dem, was Real in der Champions League geschafft hat, und wie sie drei große Mannschaften ausgeschaltet haben, wird das ein ganz offenes Spiel sein“, glaubt Bierhoff. Real habe sehr erfahrene Spieler, darunter den 32 Jahre alten Ex-Nationalspieler Toni Kroos. „Ich freue mich für Toni, dass mit ihm noch ein deutscher Spieler im Finale vertreten ist.“