BIG Academy gewinnt ESL Meisterschaft mit Hauptteam-Hilfe

Berlin -Mit einem 2:0 gegen Alternate Attax hat BIG Academy die deutsche „Counter-Strike: Global Offensive“-Liga ESL Meisterschaft gewonnen. Zum Startplatz zur IEM Cologne bleiben allerdings noch Fragen offen.

„Es war ein geiles Turnier. Man merkt auf jeden Fall, die deutsche Szene lebt“, sagte Elias „s1n“ Stein im Interview nach dem Spiel. „Wir haben gekämpft bis zum Gehtnichtmehr. Wir haben uns den Pokal verdient.“

BIG Academy stand als Gewinner der Upper Bracket bereits als erster Finalist fest, Attax setzte sich zuvor am selben Tag gegen Epic Dudes durch. Das Finale entwickelte sich schnell zum engen Duell, in dem sich BIG Academy auf zwei langen Karten knapp mit 2:0 (16:13; 16:12) durchsetzte.

Der Meistertitel gewährt BIG Academy einen Startplatz in den Play-Ins der IEM Cologne. Dass im Finale mit Karim „Krimbo“ Moussa und Marcel „hyped“ Köhn zwei Spieler aus der ersten Mannschaft antraten, dürfte taktische Gründe haben. BIG könnte so in Köln mit bis zu vier Spielern des Hauptteams antreten, das die Qualifikation durch das ESL World Ranking selbst noch nicht gesichert hat.