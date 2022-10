BIG verpasst erste Major-Chance in CS:GO ESL Road to Rio BIG hat die erste Chance zur Qualifikation zum kommenden „Counter-Strike: Global Offensive“-Major in Rio liegengelassen. Nach zwei Auftaktsiegen unterlag das... dpa

Trotz einer Niederlage gegen Ence ist die Teilnahme am CS:GO-Major in Rio nah für BIG. Adela Sznajder/ESL Gaming/dpa

Salina -BIG hat die erste Chance zur Qualifikation zum kommenden „Counter-Strike: Global Offensive“-Major in Rio liegengelassen. Nach zwei Auftaktsiegen unterlag das Team in der ESL Road to Rio gegen Ence.