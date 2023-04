BIG verpasst Qualifikation zum Blast CS:GO-Major

Kopenhagen -Das letzte „Counter-Strike: Global Offensive“-Major findet ohne BIG statt. Das Team verpasste im RMR-Turnier gegen Cloud9 die Qualifikation. Einem Ex-Champion gelang diese erst im Last-Chance-Bracket.

„Natürlich tut es sehr weh. Es ist traurig, das letzte CS:GO-Major nicht spielen zu können“, sagte BIG-Kapitän Johannes „tabseN“ Wodarz im Interview nach dem Spiel. „Wir haben viel Aufwand in die Vorbereitung gesteckt. Leider hat es nicht funktioniert.“

Im zweiten europäischen RMR-Turnier scheiterte BIG bereits knapp an Ninjas in Pyjamas. Im Last-Chance-Bracket war noch ein letzter Platz zu vergeben, gegen starke Konkurrenz war der Weg aber von Beginn an weit. Nach einem 2:0 gegen Falcons erwies sich Cloud9 schließlich zu stark. Zwar erlaubte sich auch der Gegner mehrere Fehler, die eine wackelige Leistung von BIG aber nicht ausgleichen konnten.

In einem Rematch vom Finale der ESL Pro League traf Cloud9 im finalen Spiel auf FaZe Clan. Der ehemalige Major-Gewinner hatte im ersten RMR-Turnier zwar enttäuscht. Ein 2:0-Sieg sicherte dem Team aber dennoch einen Platz im letzten Major vor dem Wechsel zum „Counter-Strike 2“-Update.