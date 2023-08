Die Schockwellen aus Brisbane sind in Windeseile auch auf die andere Seite der Erde geschwappt. Vertreter aus der Frauen-Bundesliga reagierten fassungslos auf das deutsche WM-Aus. „Ich kann es nicht glauben“, konstatierte Birgit Bauer. Auch die ewige Abteilungsleiterin vom SC Freiburg kann vorerst nur erahnen, was die DFB-Frauen für den Liga-Betrieb angerichtet haben. In der neuen Saison soll ein neuer Fernsehvertrag für ganz viel mehr Sichtbarkeit sorgen. Gespielt wird an sechs unterschiedlichen Terminen – und am Montagabend. Haben die Leute da jetzt wirklich Lust drauf?