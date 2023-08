Es war bereits weit nach Mitternacht, als Harry Kane wie eine Majestät den geduldigen Fans an der Säbener Straße aus einem geöffneten Fenster zuwinkte. Einige Stunden später präsentierte der FC Bayern dann endlich seinen „Königstransfer“: Mit der Vollzugsmeldung am Samstagvormittag um Punkt 10 Uhr ist der scheinbar endlose Transferpoker um den englischen Topstürmer tatsächlich beendet.

Die neue „Nummer 9“ erhält in München einen Vertrag bis 2027, wie die Münchner mitteilten. „Ich bin sehr glücklich, jetzt ein Teil des FC Bayern sein zu können. Der FC Bayern ist einer der größten Klubs der Welt und ich habe immer gesagt, dass ich mich in meiner Karriere auf dem höchsten Level bewegen und beweisen möchte. Den FC Bayern charakterisiert seine Gewinner-Kultur – es fühlt sich sehr gut an, hier zu sein“, wurde Kane in der Münchner Pressemitteilung zitiert.

Mit dem Debüt des früheren Angreifers von Tottenham Hotspur könnte es ganz anders als im zähen Ringen nun ganz schnell gehen: Nach Sky-Informationen steht Kane Trainer Thomas Tuchel bereits im Supercup am Samstagabend (20.45 Uhr/Sky und Sat.1) gegen Pokalsieger RB Leipzig zur Verfügung. Am Morgen war vor dem Duell in der Allianz-Arena noch eine lockere Trainingseinheit in München angesetzt.

Vertragsunterschrift um 2 Uhr nachts

Die Bayern zahlen laut Medienberichten 100 Millionen Euro plus Bonuszahlungen im zweistelligen Millionenbereich an die Engländer, Kane ist damit der teuerste Einkauf in der 60-jährigen Bundesliga-Geschichte. Sein Jahresgehalt soll 25 Millionen Euro betragen.

Fans des FC Bayern belagern Harry Kane bei dessen Ankunft in München. Stache/AFP

„Herzlich willkommen in München, Harry Kane! Wir freuen uns sehr über diesen hochkarätigen Neuzugang. Der Transfer erforderte Hartnäckigkeit, Biss und Ausdauer – ein großes Kompliment an alle Beteiligten des FC Bayern bei diesen Verhandlungen mit unserem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen an der Spitze“, sagte Bayerns Präsident Herbert Hainer: „Harry Kane wird nicht nur den FC Bayern verstärken, sondern auch der gesamten Bundesliga gut zu Gesicht stehen.“ Dreesen ergänzte: „Unsere Fans können sich auf einen der besten Goalgetter unserer Zeit freuen.“



Dass Kane kommen würde, daran hatten zuletzt keine Zweifel mehr bestanden. Auch nicht, als Kane am Freitag wegen angeblicher Nachverhandlungen erst verspätet in München eintraf und nach einem langen Tag den Medizincheck absolvierte.

Um 19.51 Uhr fuhr der neue Superstar des FC Bayern am Krankenhaus Barmherzige Brüder im roten Audi SUV vor und löste einen großen Trubel aus. Nach 22.00 Uhr traf er dann an der Säbener Straße für den zweiten Teil der medizinischen Untersuchung ein. Laut einem Bericht der britischen Zeitung The Independent soll der bisherige Angreifer von Tottenham Hotspur um 2 Uhr nachts die Unterschrift unter seinen Vierjahresvertrag gesetzt haben.

Müller begrüßt den neuen Teamkollegen

Noch vor der offiziellen Bekanntgabe des Wechsels hatte Thomas Müller am Samstagmorgen seinen neuen Teamkollegen willkommen geheißen. „Was für ein Blockbuster-Transfer für unseren FC Bayern“, schrieb der Weltmeister von 2014 am Samstagmorgen auf seinem Instagram-Kanal und ergänzte: „A warm welcome to @HarryKane an dieser Stelle.“



Es ist ein echter Knaller: Der FC Bayern bekommt nach zähem Poker seinen Wunschstürmer und die Bundesliga eine echte Attraktion. Die Bayern setzen auf ihrer Mission Triple damit ein deutliches Zeichen, auch an die internationale Konkurrenz.

Kane soll in München den im Sommer 2022 nach Barcelona abgewanderten Robert Lewandowski ersetzen. Immerhin hat auch der Engländer, der mit einer zweijährigen Unterbrechung seit 2004 bei den Spurs spielte, die eingebaute Torgarantie. Einen Titel gewann Kane mit Tottenham aber nie. Das soll sich in München definitiv ändern.