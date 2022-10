Blutiger Rüdiger rettet Real und verletzt sich dabei

Warschau -Antonio Rüdigers Premierentor für Real Madrid in der Champions League war wichtig - und sehr schmerzvoll.

Sein Gesicht und das weiße Trikot waren blutüberströmt, als der deutsche Nationalspieler nach seinem 1:1-Ausgleichstreffer in der fünften Minute der Nachspielzeit in Warschau gegen Schachtjor Donezk vom Platz begleitet wurde. Ein Betreuer drückte dabei ein Tuch auf Rüdigers Stirn, um die heftige Blutung zu stoppen. „Was dich nicht tötet, macht dich stärker“, schrieb der 29-Jährige nach Mitternacht auf Instagram und beruhigte die Fans: „Ich bin okay. Danke für all eure Nachrichten.“

Was war passiert? Nach einer langen Flanke des früheren Weltmeisters Toni Kroos war der aufgerückte Rüdiger bei seinem Kopfballtor mit Donezk-Keeper Anatolij Trubin zusammengerasselt. Ihre Köpfe prallten heftig aneinander, beide Spieler wirkten zunächst benommen. Während Rüdiger dann relativ schnell wieder auf die Beine kam, wurde Trubin minutenlang auf dem Rasen liegend behandelt.

Real-Trainer Carlo Ancelotti verriet hinterher, dass es sich bei Rüdigers Verletzung um eine „ziemlich lange“ Platzwunde handeln würde. „Er wollte wieder auf den Platz zurück, aber dann hat er gemerkt, dass er verletzt ist“, berichtete der Italiener, der Entwarnung gab: „Ich denke, es ist nichts Schlimmes.“

Vorlagengeber Kroos wollte sich die Verletzung nicht so recht anschauen, „ich habe schon schönere Bilder in meinem Leben gesehen“, sagte er, „es ist eine Menge Blut. Ich hoffe, er kommt schnell zurück.“

Rüdigers Einsatz hatte sich immerhin gelohnt: Durch den späten Ausgleich qualifizierte sich der Titelverteidiger vorzeitig für das Achtelfinale der Königsklasse und verhinderte eine peinliche Niederlage kurz vor dem wichtigen Clásico am Sonntag zu Hause gegen Erzrivale FC Barcelona.