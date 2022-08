Hoch auf dem Münchner Olympiaberg, wo das markante Zeltdach des Olympiastadions von oben zu sehen ist, spürte Lara Lessmann den Tokio-Vibe. Vieles kam ihr vor wie damals, vor einem Jahr in Japan. Zwischen coolen Sprüngen im Parcours und fetten Beats aus den Boxen weckte der Blick auf die diversen Sportstätten der Multi-EM im Olympiapark Erinnerungen an ihren großen Auftritt bei den Sommerspielen.

Damals präsentierte Deutschlands beste BMX-Freestylerin sich und ihren spektakulären Sport der breiten Weltöffentlichkeit. Vor heimischen Publikum bietet sich nun die nächste Möglichkeit für Werbung in eigener Sache – und viele neue Begegnungen. „Es fühlt sich wie ein Mini-Olympia an“, sagt Lessmann.

Lara Lessmann hat sich vorgenommen, Platz zwei zu übertrumpfen

Am Donnerstag zeigte die Berlinerin, die sonst in einer fast ebenso spektakulären, aber dann doch weniger herausgeputzten Anlage im Köpenicker Mellowpark trainiert, wozu sie auf dem Rad fähig ist. In der Qualifikation für die Finalläufe am Freitag (ab 15.30 Uhr) belegte die 22-Jährige den dritten Platz. „Es geht auf jeden Fall noch mehr“, sagte Lessmann nach dem Wettbewerb, dennoch ist der dritte Platz eine gute Ausgangslage für den Kampf um die erhoffte Goldmedaille. Zweimal war sie bereits EM-Zweite. In München ist ihr Ziel, „das zu übertrumpfen und Erste zu werden“.

Die Motivation ist groß, nicht nur weil Freunde und Familie zur Unterstützung zahlreich vor Ort sind. Selten ist die Aufmerksamkeit für BMX-Freestyler so groß wie in diesen Tagen. „Viele Leute, die noch nie BMX-Freestyle gesehen und vielleicht unsere Sportart sogar belächelt haben, können jetzt sehen, dass das mehr als nur ein Hobby-Sport ist“, sagte die Berlinerin, die als Jugendliche aus ihrer Heimatstadt Flensburg in die deutsche Hauptstadt gezogen ist, weil sie glaubte, der Mellowpark auf der anderen Seite der Alten Försterei sei der beste Ort, um an ihrer BMX-Karriere zu arbeiten.

Olympia in Tokio hat für Lara Lessmann alles verändert

Die Show, die Lessmann und Co. auf ihren kleinen Bikes zeigen, verfehlte ihre Wirkung schon in Tokio nicht. Olympia, sagt Lessmann, hat alles verändert – zumindest für die Frauen in ihrem Sport. „Es gibt jetzt das gleiche Preisgeld bei WM, EM und Weltcups, auch die Starterzahl ist gleich. Das hat sich enorm verändert und ist positiv“, sagte sie: „Wir sind Vorbilder geworden. Das waren wir vorher auch, es gab immer die X-Games und große Events, aber durch Olympia werden wir endlich wahrgenommen.“ Und weil die Spiele so viel verändert haben in Lessmanns Leben und weil sie noch immer ihr Ziel sind, hat sie sich die Olympischen Ringe auf den Unterarm tätowieren lassen.

München kann und soll diese positive Entwicklung fortsetzen. Kleine Heldengeschichten tragen dazu bei, unabhängig von Ergebnissen. Lessmann hat ihre eigene zu bieten. Seit mehr als einem Jahr stützen acht Schrauben und eine Titanplatte nach einem Bruch ihr Schlüsselbein. Das Metall stört beim Schlafen, mitunter verursacht es Verspannungen im Nacken, „mein halber Arm ist noch taub wegen der Narbe“, sagt Lessmann. Im Winter trainierte sie vor allem die Muskulatur ihrer Schulter.

Das Greifen des Lenkers macht keine Probleme. Einer weiteren coolen Show und einem guten EM-Ergebnis am Freitag steht nichts im Weg. Auf ihrem linken Mittelfinger prangt das Tattoo: „Nur Mut“. Am Donnerstag sagte sie nach dem Qualifikationswettbewerb: „Es geht auf jeden Fall noch mehr. Am Nachmittag kam der Wind raus, ich denke, für morgen sind die Wetterbedingungen besser und da werde ich auch mehr zeigen können.“

Auch die beiden anderen deutschen Teilnehmerinnen schafften den Sprung ins Finale. Zweitbeste Deutsche wurde Kim Lea Müller auf Rang fünf, Rebbeca Gruhn belegte den achten Platz. Die Bestwertung der Jury im Skatepark auf dem Olympiaberg erhielt die britische Olympiasiegerin Charlotte Worthington (82,30).