Bobic: „Region verträgt drei oder vier Bundesligisten“ Für Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic gibt es in Berlin und Brandenburg Potenzial für noch mehr Bundesliga-Fußball. „Die Region verträgt aus meiner Sicht so... dpa

Fredi Bobic steht vor dem Spiel im Stadion. - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa Tom Weller/dpa

Berlin -Für Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic gibt es in Berlin und Brandenburg Potenzial für noch mehr Bundesliga-Fußball. „Die Region verträgt aus meiner Sicht sogar drei oder vier Bundesligisten. Bei der Größe hätte ich nichts dagegen, wenn es noch zwei Bundesligisten mehr gebe“, sagte der 50-Jährige der „Märkischen Oderzeitung“ (Mittwoch). „Das wäre doch eine tolle Geschichte. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn Energie Cottbus wieder in der Bundesliga spielen würde.“ Aktuell spielen mit Hertha und Stadtrivale Union zwei Clubs in der Bundesliga.