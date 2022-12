Bobic sieht sich nicht beim DFB: „Sauwohl bei Hertha“ Fredi Bobic vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC sieht sich derzeit nicht als Nachfolge-Kandidat von Oliver Bierhoff als DFB-Geschäftsführer. „Ich habe eine... dpa

ARCHIV - Fredi Bobic, Sport-Geschäftsführer von Hertha BSC, vor der Presse. Soeren Stache/dpa

Berlin (dpa) – -Fredi Bobic vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC sieht sich derzeit nicht als Nachfolge-Kandidat von Oliver Bierhoff als DFB-Geschäftsführer. „Ich habe einen Job, ich fühle mich sauwohl bei Hertha“, sagte der 51-Jährige am Mittwoch bei einer Medienrunde der Berliner. Bobic war nach dem Aus von Bierhoff beim Deutschen Fußball-Bund als Folge des frühen WM-Scheiterns der Nationalmannschaft in Katar als einer von mehreren potenziellen Kandidaten gehandelt worden. „Ich war nicht erpicht darauf, dass mein Name fällt“, sagte Bobic. „Das hatte viel hätte, hätte, hätte“, fügte er zu den laufenden Personalspekulationen an. Bei der Hertha sei er sehr zufrieden, weil „sich die Dinge drehen“.