Bobic: „Was die FIFA macht, ist einfach nur peinlich“ Fredi Bobic geht davon aus, dass die Debatte um die vom Fußball-Weltverband FIFA verbotene „One Love“-Kapitänsbinde in anderen Ländern weniger Raum einnimmt ... dpa

Berlin -Fredi Bobic geht davon aus, dass die Debatte um die vom Fußball-Weltverband FIFA verbotene „One Love“-Kapitänsbinde in anderen Ländern weniger Raum einnimmt als in Deutschland. „Ich glaube, in Deutschland wird darüber am meisten diskutiert. In den USA, wo ich gerade bin, ist das nicht so“, sagte der Sport-Geschäftsführer des Bundesligisten Hertha BSC der Münchner „tz“ in einem Interview. Er hätte aber gerne gesehen, „wie die FIFA reagiert, wenn alle Verbände zusammenhalten“. Die Teams wollten sich nun eben auf Fußball konzentrieren, „da muss man dann auch die Spieler verstehen.“ Eines sei aber auch klar: „Was die FIFA macht, ist einfach nur peinlich.“