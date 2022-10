Bobic zu Windhorst-Vorwürfen: „Das ist seine Meinung“ Manager Fredi Bobic will sich zur deutlichen Kritik von Lars Windhorst am Vorgehen der Vereinsführung von Hertha BSC in der Affäre um ein angebliches Engagem... dpa

Fredi Bobic, Sport-Geschäftsführer von Hertha BSC, während einer Pressekonferenz. Soeren Stache/dpa/Archiv

Berlin -Manager Fredi Bobic will sich zur deutlichen Kritik von Lars Windhorst am Vorgehen der Vereinsführung von Hertha BSC in der Affäre um ein angebliches Engagement einer Detektei durch den Investor nicht inhaltlich äußern. „Da reagiere ich gar nicht drauf“, sagte der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten am Sonntag vor dem Meisterschafts-Heimspiel im Berliner Olympiastadion gegen die TSG 1899 Hoffenheim dem Streamingdienst DAZN. Bobic ergänzte: „Das ist seine Meinung, die darf er öffentlich kundtun.“