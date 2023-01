Bochum verlässt Abstiegszone: 3:1 über Hertha BSC Bochum schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf. Beim 3:1 über Hertha gelang der vierte Heimsieg in Serie. Den Platz des VfL auf einem direkten Abstiegsplatz n... Heinz Büse , dpa

ARCHIV - Keven Schlotterbeck am Ball. Tom Weller/dpa/Archivbild

Bochum -Der VfL Bochum hat erstmals seit gut fünf Monaten die direkten Abstiegsplätze verlassen und die Sorge um den Klassenverbleib bei Hertha BSC vergrößert. Mit dem überraschend souveränen 3:1 (2:0) im Kellerduell zog das Team von Trainer Thomas Letsch in der Tabelle an den Berlinern vorbei. Dank der Treffer von Philipp Hofmann (22./56.) und Neuzugang Keven Schotterbeck (44.) vor 26 000 Zuschauern im ausverkauften Vonovia Ruhrstadion setzten die Bochumer am Samstag ihren vor der langen Winterpause begonnenen Aufwärtstrend fort. Sie feierten den vierten Bundesliga-Heimsieg in Serie. Das war zuletzt 1997 gelungen.