Bochums Siegtorschütze Antwi-Adjei: „WM ein Riesentraum“ Wird das ein WM-Märchen? Christopher Antwi-Adjei spricht nach dem Ende von Bochums Auswärtsmisere über seine Turnieraussichten. Ghanas Coach Otto Addo entsch... dpa

Bochums Christopher Antwi-Adjei (r) erzielte den Siegtreffer gegen den FC Augsburg. Stefan Puchner/dpa

Augsburg -Nach seinem Siegtreffer gegen den FC Augsburg hofft Christopher Antwi-Adjei vom VfL Bochum, in letzter Sekunde noch in Ghanas WM-Aufgebot aufrücken zu können. Nationaltrainer Otto Addo nominiert am Montag seinen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar.