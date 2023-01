Boëtius mehr als ein Gute-Laune-Typ Jean-Paul Boëtius hat bewegte Monate bei Hertha BSC hinter sich. Nach einer Tumoroperation kehrte er schnell auf den Platz zurück. Jetzt will er mit den Berl... dpa

Bradenton -Jean-Paul Boëtius will nach seiner überstandenen Hodenkrebs-Erkrankung bei Hertha BSC noch mehr Verantwortung übernehmen. Die sportliche Situation der Berliner in der Fußball-Bundesliga sieht der 28-Jährige trotz Tabellenplatz 15 nicht so dramatisch. „Klar stehen wir zu tief, aber das Thema Abstiegskampf habe ich noch nicht gehört in der Kabine, und ich glaube auch nicht, dass das ein Thema wird in der Saison“, sagte der Niederländer bei einer Medienrunde im Hertha-Trainingslager in den USA.