Boetius zurück im Mannschaftstraining - Boateng pausiert

Herthas Jean-Paul Boetius (l) kämpft um den Ball. Thomas Frey/dpa/Archivbild

Berlin -25 Tage nach seiner Hodenkrebs-Operation ist Jean-Paul Boetius in das Mannschaftstraining von Fußball-Bundesligist Hertha BSC zurückgekehrt. „Wir freuen uns, das ist das Schöne an diesem Tag. Man merkt es am Geräuschpegel und am Lachen“, sagte Hertha-Trainer Sandro Schwarz nach dem Training am Dienstag vor dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN), „es tut gut, dass wir ihn nach der kurzen Zeit wieder auf dem Platz haben.“