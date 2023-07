Bogen-WM in Berlin: Die deutsche Mannschaft hat ein Problem – aber auch Hoffnung

Es ist im wahrsten Sinne des Wortes Zentimeterarbeit, die dieser Tage im Dunstkreis des Berliner Olympiastadions verrichtet wird. Während westlich des großen Rundes auf dem Maifeld zum Auftakt der Bogen-WM gar Millimeter über Punkte und Siege entscheiden könnten, ist gen Osten auf dem Olympischen Platz ein anderes handwerkliches Geschick gefragt. Schuld ist der steinerne, vor allem aber schiefe Untergrund des Platzes. Seinetwegen musste das extra für die Entscheidungen der Bogen-WM errichtete Stadion nicht nur aufgebaut, sondern auch ausgerichtet werden – im Falle der Schussplattform und Scheiben zentimetergenau.

Von Montag an bis kommenden Sonntag werden also Zentimeter und auch Millimeter darüber entscheiden, wer sich zum Weltmeistertitel 2023 schießt. 533 Athleten aus 80 Nationen sind hierfür zu Gast auf dem Olympiagelände. Geschossen wird in zwei Disziplinen: auf 50 Meter Entfernung mit dem Compound-Bogen sowie mit dem olympischen Recurve-Bogen über 70 Meter.

Es sind 70 Meter, die das deutsche Recurve-Team allerdings regelmäßig in die Bredouille bringen und in die Türkei verschlagen. So muss das von den Wahl-Berlinern Florian Unruh und Michelle Kroppen angeführte deutsche Recurve-Team auf der Jagd nach WM-Medaillen einer strukturellen Herausforderung trotzen: der Tatsache, dass es in Deutschland keine 70 Meter lange Bogenhalle gibt, in der es regelmäßig trainieren kann.

Rund 90 Prozent ihres tagtäglichen Trainings absolvieren die deutschen Recurve-Schützen im Sportforum in Hohenschönhausen. Auch sie profitieren dort von den Strukturen, die für Sportler normalerweise wenige Wünsche übrig lassen. Mit einer Ausnahme: Die Bogenhalle im Sportforum ist zwar 50, aber eben keine 70 Meter lang.

Im Winter trainieren die deutschen Bogenschützen in der Türkei

Was sich im Sommer mit Training im Freien umgehen lässt, wird rund um den Jahreswechsel zum Problem. „Während wir im Winter nach drei Stunden Training draußen völlig ausgekühlt sind, gehen Athleten anderer Nationen gemütlich in die Schießhalle und trainieren bis in den Abend hinein“, sagt Bundestrainer Oliver Haidn.

Da wären beispielsweise die Athleten aus der Türkei: Die erfreuen sich nicht nur an auch im Winter sommerlichen Wetterbedingungen, sondern auch an einer passenden Schießhalle. Eine Kombination, die das deutsche Team regelmäßig lockt. „Diesen Winter waren wir achtmal in der Türkei“, erzählt Haidn, „rund 40 Tage insgesamt.“ Was suboptimal klingt, ist auch suboptimal. „Allein schon, weil wir so lange von zu Hause weg sind“, sagt der Bundestrainer. Er fordert: „Wir brauchen eine Halle, in der wir an 365 Tagen im Jahr gut trainieren können.“

Es wäre ein essenzieller struktureller Schritt in einer insgesamt sehr positiven Entwicklung des Bogensports in Deutschland. Schätzungsweise rund 50.000 bis 70.000 Menschen schießen hierzulande regelmäßig sportlich Bogen. Zwar sind aktuell nur acht der deutschen Bogenschützen Vollprofis, dafür haben diese zuletzt durchaus für Furore gesorgt.

Florian Unruh gewann vergangenes Jahr die European Games in Krakau, Michelle Kroppen sicherte sich bei der EM zuletzt zwei Gold- und eine Bronzemedaille und Katharina Bauer führte Anfang dieses Jahres kurzzeitig gar die Weltrangliste der Frauen an. So sind auch die Medaillenränge bei der Heim-WM und die damit verbundenen Olympiatickets keine Utopie für das deutsche Recurve-Team. Sowohl im Team als auch im Einzel sei das Viertelfinale das Ziel, sagt Bundestrainer Haidn, ehe er ergänzt: „Und jeder, der im Viertelfinale steht, kann auch gewinnen.“

Die großen Favoriten auf die Titel sind dennoch andere, allen voran das Team aus Südkorea. Den aktuell acht deutschen Vollprofis stünden dort rund 300 Athleten gegenüber, sagt Haidn. Und während das deutsche Team Mitte des Monats immerhin fünf Tage Zeit auf dem Maifeld hatte, um sich an die WM-Bedingungen zu gewöhnen, hat der südkoreanische Bogensportverband die Anlage kurzerhand im eigenen Land nachgebaut. Wenngleich Südkoreas Athleten mit mindestens einem Auge bereits auf das besagte Stadion schielen dürften, in dem ab dem Viertelfinale geschossen wird.

Dass auch die deutschen Athleten dort liebend gerne schießen würden, ist klar. Schließlich wird das fertig ausgerichtete Stadion auf dem Olympischen Platz nicht nur perfekt plan sein, sondern auch überwiegend mit deutschen Fans gefüllt. Dass das etwas Besonderes sei, bestätigen alle sechs deutschen Recurve-Athleten im Vorfeld der WM mit Nachdruck. „Die Scheiben sind dieselben, wir sind dieselben und unser Bogen ist derselbe, aber das Drumherum ist natürlich anders“, sagt etwa Katharina Bauer, deren bayerischer Heimatverein am Donnerstag einen mit 50 Fans gefüllten Reisebus nach Berlin schicken wird.

Ohnehin werden das Maifeld und das Stadion auf dem Olympischen Platz durch die Weltmeisterschaft für eine Woche zum Hauptschauplatz des Bogensports. Dem deutschen Recurve-Team eröffnen sich so gleich mehrere Chancen. Zum einen die auf Medaillen und die Olympiaqualifikation. Zum anderen die Chance, zusätzliche Argumente für eine neue Trainingshalle zu sammeln – dann mit 70 statt 50 Metern Länge, versteht sich.