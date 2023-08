Berliner WM-Teilnehmerin Charline Schwarz: „Bogensport ist für mich meditativ“

Regenschirme verdecken die Sicht auf die 48 Scheiben, die nebeneinander aufgereiht auf dem Maifeld vor dem Olympiastadion stehen. Unter den Schirmen stehen die Trainer der Bogenschützinnen, die in der Qualifikation am Dienstagvormittag um die besten Plätze in der nächsten Runde bei der in dieser Woche in Berlin stattfindenden Weltmeisterschaft kämpfen. „Auf geht’s, Charlie“, sagt Trainer Marc Dellenbach. Charline Schwarz hebt ihren Bogen hoch, spannt den Pfeil, blickt scharf nach vorne auf die 70 Meter entfernte Scheibe, richtet Pfeil und Bogen noch einmal ganz genau aus – und schießt. Der Pfeil schnellt nach oben und fliegt zum goldenen Kreis in der Scheibenmitte.