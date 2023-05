Boieri wird Cheftrainer beim SC Potsdam

Riccardo Boieri wird neuer Chefcoach bei Volleyball-Bundesligist SC Potsdam. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Der bisherige Co-Trainer löst Guillermo Nar...

Berlin/Potsdam -Riccardo Boieri wird neuer Chefcoach bei Volleyball-Bundesligist SC Potsdam. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Der bisherige Co-Trainer löst Guillermo Naranjo Hernández ab. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir Riccardo dafür begeistern konnten, den Weg weiter mit uns zu gehen“, sagte SCP-Vorstandsmitglied Toni Rieger in der Vereinsmitteilung und ergänzte: „Nachdem klar war, dass uns Guillermo Naranjo Hernández verlassen wird, war Riccardo Boieri derjenige, den wir uns am besten als Nachfolger vorstellen konnten.“

Der 35 Jahre alte Boieri war seit 2019 Co-Trainer unter Naranjo Hernández, hatte diese Funktion von 2014 bis 2018 beim SCP schon einmal inne. „Natürlich ist es gewissermaßen ein Neuanfang. Doch Riccardo kennt den SC Potsdam aus dem Effeff und war mit seiner Arbeit maßgeblich an den erfolgreichen letzten Jahren beteiligt“, sagte Rieger.

Der Vertrag mit Guillermo Naranjo Hernández hätte eigentlich noch bis 2024 Bestand gehabt, der Spanier entschied sich jedoch, ein Angebot aus der Türkei anzunehmen.