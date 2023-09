Boll überragt: Beide deutschen Teams im EM-Halbfinale

Malmö -Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft steht bei der Team-Europameisterschaft in Malmö auch ohne ihre drei aktuell besten Spieler im Halbfinale.

ARCHIV - Ying Han hat mit dem deutschen Team das EM-Halbfinale erreicht. Zhang Yudong/XinHua/dpa

Ein überragender Timo Boll (Borussia Düsseldorf), ein nervenstarker Benedikt Duda (TTC Schwalbe Bergneustadt) sowie Ricardo Walther (ASV Grünwettersbach) gewannen nach einem 1:2-Rückstand noch mit 3:2 gegen Kroatien. Bislang blieb der EM-Verzicht des Einzel-Europameisters Dang Qiu, des Olympia-Dritten Dimitrij Ovtcharov und des Champions-League-Siegers Patrick Franziska bei diesem Turnier noch ohne Folgen. Auch die deutschen Frauen erreichten in Malmö zum 18. Mal das Halbfinale. Die achtmaligen Europameisterinnen gewannen im Viertelfinale mit 3:0 gegen Italien.

„Wir sind heilfroh, dass wir das irgendwie geschafft haben. Da war viel Gegenwehr heute“, sagte Boll. Trotz seiner langen Verletzungspause in diesem Jahr war der 42-Jährige gegen hoch motivierte Kroaten der wichtigste Mann.

Der Rekord-Europameister gewann zunächst gegen Tomislav Pucar in 3:1 Sätzen. Nach zwei klaren Niederlagen von Duda und Walther brachte Boll das deutsche Team mit einem weiteren Sieg gegen Andrej Gacina (3:0) überhaupt erst wieder in dieses Viertelfinale zurück. In der entscheidenden fünften Partie siegte Duda mit 3:2 gegen Pucar, der zuletzt bei zwei Weltmeisterschaften gegen den deutschen Topspieler Ovtcharov gewonnen hatte.

Auch Frauen dürfen auf EM-Titel hoffen

Neunmal holten die deutschen Männer bislang den Titel bei einer Team-EM. Zuletzt gelang das sogar dreimal nacheinander. Auch die deutschen Frauen dürfen auf einen weiteren EM-Titel hoffen. „Unsere Mannschaft hat bisher gut gespielt. Wir hatten nicht so schwere Spiele, aber das ist ja nicht unser Problem“, sagte Bundestrainerin Tamara Boros. Das Halbfinale am Samstag gegen Portugal sei nun aber „ein 50:50-Spiel“.

Die Weltranglisten-Zehnte Ying Han brachte das deutsche Team gegen Italien in Führung. Die 40-Jährige vom polnischen Club KTS Tarnobrzeg hatte am Vortag beim ebenso klaren 3:0-Sieg gegen die Ukraine noch wegen muskulärer Probleme gefehlt. Die beiden anderen Punkte holten Nina Mittelham und Xiaona Shan (beide TTC Berlin Eastside).