Bonucci auf der Bank: Union mit Dreierkette gegen Leipzig

Berlin -Leonardo Bonucci sitzt beim 1. FC Union vorerst auf der Bank. Der Star-Einkauf von Juventus Turin wurde am Sonntag im Stadion an der Alten Försterei mit großem Applaus von den Fans der Eisernen begrüßt. Trainer Urs Fischer setzt aber gegen RB Leipzig (17.30 Uhr/DAZN) wie erwartet zunächst auf seine bewährte Abwehrkette mit Danilho Doekhi, Robin Knoche und Diogo Leite. Doekhis Einsatz war nach seiner Gesichtsverletzung im Spiel bei Darmstadt 98 (4:1) fraglich gewesen. Für den gelb-rot-gesperrten Brenden Aaronson rückt Kevin Volland in die Startelf, der somit erstmals von Beginn an für Union zum Einsatz kommt.

Bei RB Leipzig setzt Trainer Marco Rose auf die gleiche Startformation, die zuletzt 5:1 gegen den VfB Stuttgart gewinnen konnte. Die Sachsen wollen ihre Negativserie in Berlin-Köpenick beenden. Die letzten fünf Vergleiche in der Fußball-Bundesliga gewann Union jeweils mit 2:1. Zudem sind die Eisernen seit 24 Liga-Heimspielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage gab es im Februar 2022 beim 0:3 gegen Borussia Dortmund - Gästetrainer damals: Marco Rose.