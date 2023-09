Bonucci bei Union Berlin vor Bundesliga-Debüt

Berlin -Nach seinem ersten Einsatz für den 1. FC Union Berlin in der Champions League steht Neuzugang Leonardo Bonucci nun vor seinem Debüt in der Fußball-Bundesliga. „Es sieht gut aus. Er fühlt sich gut“, berichtete Trainer Urs Fischer vor dem Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Er hatte jetzt zwei Tage, um sich gut zu erholen.“

Beim beachtlichen 0:1 gegen Real Madrid profitierten die Unioner enorm von der Ruhe des 36-Jährigen. Mitspieler Kevin Behrens lobte den Italiener als „Top-Typ mit Top-Qualität“. Für 90 Minuten reichte es bei Bonucci noch nicht, rund zehn Minuten vor Spielende machte die Muskulatur zu.

Der Routinier hatte bis zu seinem Wechsel nach Berlin praktisch keine Vorbereitung absolviert. Bei Juventus Turin spielte er zuletzt in den Plänen von Trainer Massimiliano Allegri keine Rolle mehr und war aus dem Kader ausgeschlossen worden.

Egal, wen Fischer letztendlich in die Abwehr steckt, auf die Berliner Defensive dürfte Schwerstarbeit zu kommen. Dreimal haben die Hoffenheimer in dieser Saison bereits gewonnen und dabei immer drei Tore erzielt.