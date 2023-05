Bora-hansgrohe bis 2027 mit Hauptsponsor Bora

Pescara -Gute Nachrichten für Lennard Kämna und Co.: Beim einzigen deutschen WorldTour-Radrennstall hat Hauptsponsor Bora sein Engagement bis 2027 ausgedehnt.

Der Vertrag mit Teamchef Ralph Denk wurde vorzeitig um drei Jahre verlängert, wie das Bora-hansgrohe-Team kurz vor dem Start des 106. Giro d'Italia mitteilte.

„Sind sehr stolz“

„Wir haben den perfekten Sponsor. Man kann viel Leidenschaft in dem ganzen Unternehmen feststellen. Jeder ist glücklich darüber“, sagte Kämna.

Bereits seit 2015 ist das Unternehmen aus dem Küchenbereich beim Radteam involviert. Damals sei es ein Blick in die Glaskugel gewesen, so Denk: „Neun Jahre später ist eine Menge passiert und wir sind sehr stolz, was wir bis dato gemeinsam erreicht haben, mit den wichtigsten Siegen: dem WM-Titel in Bergen/Norwegen, dem Paris-Roubaix Sieg und dann letztes Jahr dem Gesamtsieg beim Giro d’Italia.“ 2022 hatte der Australier Jai Hindley für das Team die Italien-Rundfahrt gewonnen. In diesem Jahr setzt die Mannschaft auf Kämna und dem Russen Alexander Wlassow als Doppelspitze.

Über konkrete Zahlen wollte Denk nichts sagen, meinte jedoch: „Man merkt natürlich auch, die Konkurrenz schläft nicht. Die Durchschnittsbudgets der Teams steigen kontinuierlich. Es wird nicht billiger. Die Schere geht definitiv auseinander. Wir zählen uns nicht zu den Kleinsten, aber wir sind auch weit weg von den großen Budgets.“