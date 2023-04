Boston Bruins brechen Siege-Rekord in NHL

Philadelphia -Die Boston Bruins haben ihr 63. Saisonspiel in der NHL gewonnen und damit einen Rekord aufgestellt.

Das Team gewann am Sonntag 5:3 bei den Philadelphia Flyers und hat bei zwei noch ausstehenden Partien vor dem Playoff-Start auch noch gute Chancen, den 47 Jahre alten Punkterekord der Detroit Red Wings zu verbessern. Die Bruins stehen bei 131 Punkten, auf die Bestmarke fehlt ihnen noch ein Zähler. Mann des Spiels war David Pastrnak mit drei Toren. Er kommt damit zum ersten Mal in seiner Karriere auf 60 Tore in einer Saison. In dieser Spielzeit hat nur Connor McDavid häufiger getroffen.