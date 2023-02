Botlanerin Sayna spielt als erste Frau in LoL Prime League Ein Novum in der League-of-Legends-Liga Prime League: Für Unicorns of Love: Sexy Edition wird mit Mareike „Sayna“ Burg zum ersten Mal in der wichtigsten deut... dpa

Hamburg -Ein Novum in der League-of-Legends-Liga Prime League: Für Unicorns of Love: Sexy Edition wird mit Mareike „Sayna“ Burg zum ersten Mal in der wichtigsten deutschen Liga eine Frau zum Einsatz kommen.