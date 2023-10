Boxer Firat Arslan zum letzten Mal im Ring: Trainer Ulli Wegner zollt Respekt

An diesem Sonnabend erklingt der Gong zum letzten großen Boxkampf von Firat Arslan. Und mit ihm verabschiedet sich irgendwie auch die beste Zeit, die das deutsche Profiboxen bislang hatte. Es soll ein großer Abend werden in der EWS-Arena in Göppingen. Ein großartiger Mensch kämpft zum letzten Mal im Ring – und Firat Arslan hat die Großen der deutschen Boxszene geladen: der Berliner Kult-Trainer Ulli Wegner wird ins Schwäbische anreisen, Marco Huck, Regina Halmich und Arslans Freund Luan Krasniqi. Beide gingen einen Teil ihrer internationalen Profikarriere zusammen. Krasniqi beendete seine Sportlerlaufbahn 2008, Halmich ihre schon 2007 – und Ulli Wegner, inzwischen 81 Jahre alt, ist froh, dass er nach mehreren Operationen an Hüfte und Darm jetzt wieder ohne Stock gehen kann.

Firat Arslan ist kürzlich 53 Jahre alt geworden. Eigentlich wollte er schon vor drei Jahren mit einem letzten großen Kampf abtreten. Damals hatte er vor, zum zweiten Mal nach 2007 den WM-Titel im Cruisergewicht zu gewinnen. Er wollte sich als ältester Boxweltmeister aller Klassen in der Boxhistorie verewigen, damit den US-Boxer Bernard Hopkins ablösen. Aber dann? Warf ein Promoter, der gar nicht zu seinem Team gehörte, das Handtuch.

Firat Arslan tritt gegen den 18 Jahre jüngeren Bosnier Puhalo an

Doch wie kann ein Mensch, der noch niemals in seinem Leben aufgegeben hat, seine Boxkarriere mit einer Kapitulation beenden? Gar nicht. Also boxte Arslan weiter. Die Corona-Zeit verhinderte große Boxveranstaltungen; er organisierte mit seiner Frau Dilek in seiner Sportschule in Göppingen kleinere, um im Wettkampfmodus zu bleiben. Denn die Idee, ältester Box-Weltmeister der Geschichte zu werden, war ja noch immer in seinem Kopf.

Nun tritt er am Sonnabend gegen den 18 Jahre jüngeren Bosnier Edin Puhalo an. Der Titel, um den es geht, nennt sich: WBA Gold World Titel. Und Arslan teilt mit: „24 Kämpfe, 23 Siege und eine K.o.-Quote von 95 Prozent. Keine Frage: Der amtierende Europameister und die Nummer fünf der WBA Weltrangliste Edin Puhalo wird mir alles abverlangen. Ich bin überzeugt, dass es für uns beide ein sehr harter Kampf wird. Möge der bessere gewinnen. Ich freue mich darauf.“

Arslan hat sich zu seiner Abschiedsgala nicht irgendjemanden in den Ring geholt, sondern einen harten Brocken. Deshalb hat er sich so gewissenhaft vorbereitet, wie er es auf jeden Kampf tat – dieses Mal bei einem sechswöchigen Höhentrainingslager in Erzurum, Ostanatolien. „Er hat ja immer gegen gute Gegner geboxt“, sagt Ulli Wegner. „Man muss diesem Jungen und seiner Einstellung zum Boxsport Anerkennung zollen. Firat ist ein sehr guter Mensch, er hat große Kämpfe gemacht, ist enorm trainingsfleißig und er hat für den Boxsport gelebt.“

Im Januar 1997 fand Arslans erster Profikampf in Stuttgart statt. Es war die Zeit, des deutschen Profibox-Booms, der mit Figuren wie René Weller, Graciano Rocchigiani und Dariusz Michalczewski begonnen hatte und durch die Kämpfe von Henry Maske und Axel Schulz nach der Wende zu einem gesamtdeutschen Heldenepos auskomponiert wurde. Arslan erlebte mit, wie die Klitschkos bei Universum groß wurden, Regina Halmich zur unerreichten Box-Königin aufstieg und Sven Ottke, Markus Beyer, Arthur Abraham oder Marco Huck bei Sauerland Karriere machten. Die Fernsehquoten schossen in Millionenhöhe, die Börsen der Boxer teilweise auch, der Sport wurde als große Show aufgezogen.

Arslan war immer dabei in der Szene, aber im großen Rampenlicht standen andere. Doch der Deutsch-Türke, bei dem zu Beginn der Kämpfe sowohl die türkische als auch die deutsche Hymne gespielt wird, setzte sich durch – trotzdem er lange Zeit keinen Trainer hatte. Trotzdem die großen Promoter an seinen Fähigkeiten zweifelten. Trotzdem ihm kein Boxstall langfristig die Karriere ebnete. „Ich kenne keinen Sportler, der es so schwer hatte, Erfolg zu haben“, meint Luan Krasniqi.

Arslans verstorbene Boxkollegen: Beyer, Rocchigiani, Weller

2007 wurde Arslan in Dresden durch einen einstimmigen Punktsieg über den US-Boxer Virgil Hill Weltmeister des Boxverbandes WBA. Das war die Zeit, in manche seiner Weggefährten ihre Karriere beendeten. Und als das ZDF im Sommer 2010 den Fernsehvertrag mit dem Universum-Boxstall nicht mehr verlängerte, legten sich erste Schatten auf die zuvor so glänzend aufgepeppte deutsche Profiboxszene. Zwei Jahre später meldete Universum Insolvenz an, auch Sauerland verlor an Bedeutung, große Börsen werden mittlerweile nicht mehr in Deutschland, sondern in England oder den USA ausgehandelt. Und manche von Arslans Boxkollegen wie Markus Beyer, Graciano Rocchigiani oder René Weller sind schon verstorben.

Arslan sagt, er habe noch immer allerbeste Fitnesswerte. Er will sich gebührend aus dem Ring verabschieden, mit einem hochkarätigen Kampf. „Ich habe große Anerkennung für ihn, auch für die Kämpfe, in denen er der Gegner meiner Sportler war“, sagt Ulli Wegner, „ich würde sonst wohin fliegen, um an seiner Abschiedsgala teilzunehmen, weil ich diesen Menschen und Sportler so sehr schätze.“