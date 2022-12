Boxing Day: Tottenham rettet Punkt - Newcastle nun Zweiter Der traditionelle Boxing Day in der englischen Premier League hat die Herzen der Fußballfans höher schlagen lassen. Im ersten Spiel in Englands Topliga am zw... dpa

Tottenham-Kapitän Harry Kane (r) traf per Kopf zum zwischenzeitlichen 1:2. Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

London -Der traditionelle Boxing Day in der englischen Premier League hat die Herzen der Fußballfans höher schlagen lassen. Im ersten Spiel in Englands Topliga am zweiten Weihnachtstag trennten sich der FC Brentford und Tottenham Hotspur nach unterhaltsamen 90 Minuten leistungsgerecht mit 2:2 (1:0).