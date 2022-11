„Boycott Qatar“: Fans von Hertha und München kritisieren WM Mit einer offensichtlich geplanten Aktion haben die Fanlager von Hertha BSC und des FC Bayern München gegen die WM in Katar protestiert und zum Boykott des T... dpa

Berlin -Mit einer offensichtlich geplanten Aktion haben die Fanlager von Hertha BSC und des FC Bayern München gegen die WM in Katar protestiert und zum Boykott des Turniers aufgerufen. „15.000 Tote für 5760 Minuten Fußball! Schämt euch“, stand am Samstag kurz nach Anpfiff der Partie der Fußball-Bundesliga im Olympiastadion auf großen Bannern in den Blocks beider Fanlager.