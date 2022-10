BR Volleys: Aller guten Dinge sind 13 Zwölf Mal waren die Berlin Volleys schon deutscher Volleyball-Meister. Nun streben sie ihren 13. Titelgewinn an. „Wir haben viele gute Leute dazugeholt, die ... dpa

Berlin -Zwölf Mal waren die Berlin Volleys schon deutscher Volleyball-Meister. Nun streben sie ihren 13. Titelgewinn an. „Wir haben viele gute Leute dazugeholt, die einem das Gefühl geben, dass da am Ende auch etwas Gutes bei rauskommt“, sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand vor dem Saison-Auftaktspiel in der Bundesliga beim TSV Haching München am Sonntag (16.00 Uhr). Erst vor acht Tagen haben die Volleys mit einer 1B-Mannschaft die Bayern beim Bounce House Cup in Hildesheim souverän mit 3:0 bezwungen.