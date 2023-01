BR Volleys: Angel Trinidad kehrt zurück ins Training

Nach rund siebenwöchiger Verletzungspause wird Mannschaftskapitän Angel Trinidad beim deutschen Volleyball-Meister Berlin Volleys am Montag wieder ins Team-T...

ARCHIV - Volleys-Kapitän Angel Trinidad hält einen Volleyball in der Hand.

Berlin -Nach rund siebenwöchiger Verletzungspause wird Mannschaftskapitän Angel Trinidad beim deutschen Volleyball-Meister Berlin Volleys am Montag wieder ins Team-Training einsteigen. Die behandelnden Ärzte gaben nach einem Medizincheck am Freitag grünes Licht dafür. Der 29 Jahre alte Zuspieler hatte sich Mitte November im Champions-League-Spiel bei Halkbank Ankara (1:3) eine Mittelhandfraktur zugezogen und musste operiert werden. Wann der spanische Nationalspieler wieder zum Einsatz kommen kann, ist noch ungewiss.

„Er wird nach der langen Pause natürlich ganz behutsam wieder herangeführt“, teilte der Verein der Deutschen Presse Agentur am Freitag mit. Zu der am 4. Februar startenden Bundesliga-Zwischenrunde ist aber wieder mit Trinidad zu rechnen. Aktuell besetzt Johannes Tille bei den Volleys die Zuspielerposition. Nach Trinidads Verletzung hatte der Verein zur Sicherheit kurzfristig den Australier Arash Donsanjh als zweiten Zuspieler verpflichtet. Dessen Vertrag läuft allerdings am 31. Januar wieder aus.