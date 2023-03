BR Volleys besiegen Haching mühelos im Viertelfinale Die Berlin Volleys haben im Kampf um die deutsche Volleyball-Meisterschaft den ersten Schritt in Richtung Play-off-Halbfinale gemacht. Die Mannschaft von Tra... dpa

ARCHIV - Berlins Trainer Cedric Enard steht zwischen Spielern. Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Berlin -Die Berlin Volleys haben im Kampf um die deutsche Volleyball-Meisterschaft den ersten Schritt in Richtung Play-off-Halbfinale gemacht. Die Mannschaft von Trainer Cedric Enard setzte sich am Samstag gegen den Tabellenachten TSV Haching München vor 3519 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle erwartungsgemäß klar mit 3:0 (25:16, 25:19, 25:10) durch. Die zweite Begegnung in der Viertelfinal-Serie im Modus „Best of three“ findet am 2. April in Unterhaching statt.