BR Volleys bestreiten in der Königsklasse Spiel gegen Ankara

Berlin (dpa). Zwischen den Berlin Volleys und dem türkischen Meister Ziraat Bank Ankara wird es nur ein Spiel um den Einzug ins Viertelfinale der Volleyball-Champions-League geben. Die Partie findet am 15. Februar in der Berliner Max-Schmeling-Halle statt. Darauf einigten sich beide Vereine in Übereinstimmung mit dem europäischen Volleyball-Verband (CEV), nachdem das für den heutigen Mittwoch vorgesehene Hinspiel in Ankara am Montag wegen der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien abgesagt worden war. -Wer sich in dem Spiel in Berlin durchsetzt, steht im Viertelfinale der Königsklasse und trifft dort in Hin- und Rückspiel auf den italienischen Spitzenclub SSM Perugia.