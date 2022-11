BR Volleys: Ein Australier ersetzt verletzten Angel Trinidad

Berlin -Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys hat auf die lange Verletzungspause seines etatmäßigen Zuspielers Angel Trinidad reagiert und kurzfristig den australischen Nationalspieler Arash Dosanjh für diese Position neu verpflichtet. Das teilten die BR Volleys am Montag mit.

Dosanjh traf am Montag in Berlin ein und hat beim Bundesliga-Tabellenführer einen Vertrag bis Ende Januar unterzeichnet. Der 26-Jährige war zuletzt vertragslos, hielt sich aber beim italienischen Erstligisten Modena fit.

„Wir sind froh, nach Angels Verletzung sehr schnell eine gute Lösung präsentieren zu können“, sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand. „Arash ist international erfahren und hat in starken Ligen gespielt.“ Bei den Berlinern wird er sich allerdings mit der Rolle als zweiter Zuspieler hinter Johannes Tille zufriedengeben müssen. Tille gefiel zuletzt mit starken Auftritten auf dem Court.

Angel Trinidad hatte sich am vergangenen Mittwoch im Champions-League-Spiel bei Halkbank Ankara eine Mittelhandfraktur zugezogen. Am Montag wurde der 29-jährige Spanier in der Wilmersdorfer Clinica Vita operiert. Die OP bei Michael Lehnert sei gut verlaufen, teilte der Verein mit. Trinidad wird allerdings sechs bis acht Wochen ausfallen.

Beim Heimspiel im Pokal-Viertelfinale gegen die SVG Lüneburg am Donnerstag hoffen die Volleys darauf, dass Trainer Cedric Enard wieder von der Seitenlinie aus Regie führen kann. Der Franzose wurde zuletzt beim Bundesligaspiel seiner Mannschaft in Düren (3:1) von seinem Assistenten Lucio Oro vertreten, weil er ebenso wie der zweite Libero Adam Kowalski positiv auf Corona getestet worden war. Bei Enard läuft die Quarantänezeit am Donnerstagvormittag ab, bei Kowalski bereits am Mittwoch.